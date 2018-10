Horb a. N. Dinge tauschen statt wegwerfen

H orb. Zu schade zum Wegwerfen aber doch nicht mehr in Gebrauch? Bei der neunten Horber Warentauschbörse am kommenden Samstag, 20. Oktober, in der Gutermann-Grundschule in Horb können gut erhaltene Waren wieder kostenlos mitgenommen werden. "Verschenken statt wegwerfen!" ist das Motto. Jeder kann etwas abgeben und jeder kann etwas mitnehmen.