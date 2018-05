Horb a. N. Digitaltechnik im Rathaus schreitet voran

Horb. Horb hat am Wettbewerb "Digitale Zukunftskommune@bw" teilgenommen und gewonnen. Vergangene Woche hatte der Innenminister Thomas Strobl die Gewinner bekannt gegeben.

Für Norbert Beck, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Freudenstadt ein wichtiger Schritt. Die Kommune werde so finanziell auf ihrem Weg ins Digitale Zeitalter unterstützt. "Der digitale Wandel stellt auch die Kommunen vor ganz neue Herausforderungen: Den Menschen können sie auf diesem Weg neue Dienstleistungen bieten, der Wirtschaft und Wissenschaft ein attraktives und vernetztes Umfeld", so Hentschel.

Mit seinen 1101 Städten und Gemeinden sowie 35 Landkreisen ist Baden-Württemberg ein Flächenland. Nirgendwo sonst gebe es so viele Hidden Champions wie in Baden-Württemberg. Diese seien sowohl in den Städten, als auch im Ländlichen Raum angesiedelt. Deshalb sei es besonders erfreulich, so Beck, dass dieses Förderprogramm gerade auch in die Fläche ziele. Die Landesregierung setze auf die Gestaltungskraft der Kommunen vor Ort, um auch die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit zu steigern, ergänzten die beiden Abgeordneten.