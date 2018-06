Horb a. N. Digital Hub: Horb will sich in Vorreiterrolle präsentieren

Jürgen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, präsentierte im Gemeinderat das Konzept des "Digital Hub". Dabei geht es um viel Geld. Erst einmal schießt die Stadt 107 500 Euro für drei Jahre zu. Dann muss auch noch das Stabsgebäude umgebaut werden – für derzeit geschätzte 900 000 Euro. Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Wir sind da in einer Vorreiterrolle. Wir haben das Thema bewusst aus Horber Perspektive gespielt. Nachdem wir in der Vergangenheit bei Projekten wie Regio-Win oder Campus Nordschwarzwald nicht erfolgreich waren."

Geplant ist, den "Hub" im Dachgeschoss unterzubringen. Dazu sollen auch Glaselemente oben eingebaut werden, damit das 200 Quadratmeter große Teil eine angenehme Arbeitsatmosphäre bietet. Die restlichen 400 Quadratmeter im bisher nicht ausgebauten Dachgeschoss, in dem zwischenzeitlich auch der Street-Art Künstler Matze L.Bartl sein Atelier hatte, soll für Start-Ups oder temporäre Büros genutzt werden können. Dazu soll ein Fahrstuhl eingebaut werden, damit das Stabsgebäude endlich barrierefrei wird.

Doch was macht der "Digital Hub" überhaupt? Das Teil in Horb ist eins von zehn Zentren, die vom Land gefördert werden. Hier sollen kleine und mittlere Unternehmen zusammenarbeiten, um sich auf die kommende Digitalisierung vorzubereiten und mithalten zu können. Kooperationspartner sind unter anderem die Duale Hochschule, die IHK Nordschwarzwald und das Technologiezentrum Horb. Auf 200 Quadratmeter wird es "Co-Working-Spaces" geben. Beim "Digital Hub" selber wird es einen Beschäftigten geben. Die anderen 400 Quadratmeter sollen an Start-Ups vermietet werden.