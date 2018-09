Horb a. N. Dieselross ansehen, Schlachtplatte genießen

Ununterbrochen kamen neue Fahrzeuge an, und die Wiesen rund um das Festgelände verwandelten sich schon vor der Mittagszeit in ein Eldorado der Oldtimer-Szene. Andreas Straub aus Horb war mit seinem sehr seltenen Lanz "Dieselross", Baujahr 1954, angereist, und für dieses "Ross" hatten die Verantwortlichen natürlich einen Platz an vorderster Zeltfront reserviert. "Da kannst du über den ganzen Platz laufen, Dieselrösser wirst du keine fünf finden", so der stolze Eigentümer dieser Blechschönheit. Straub erklärte auch warum: "Die waren damals schon so gut, dass man sie teuer verkaufen konnte, und nicht jeder Bauer hatte das Geld, so eine Maschine zu kaufen." Und man erfuhr noch viel mehr. Überall wurde gefachsimpelt, Tipps gegeben, und so manche Insider-Infos über Radstand, Baujahr und Leistung wurde ausgetauscht.