Horb a. N. Diebstahl: Richter voreingenommen?

Doch die Aussagen der Prozessbeteiligten verwirren auch. Unterschiedliche Angaben zu Entfernungen, zu der Art wie die mutmaßlichen Täter an die Zelte gingen, wie oft sie von der Security angesprochen wurden und wer dann wohin lief, ob es dunkel oder hell war, drei, vier oder fünf Uhr – all das gab es in der Verhandlung schon in verschiedenen Varianten zu hören. Wenig Erhellendes konnte auch der Beklaute bei seiner Befragung beitragen. Ja, er habe das Handy und den Rucksack im Zelt gehabt. Er sei sich ziemlich sicher. "Aber zu 100 Prozent kann ich es jetzt nicht sagen. Ich war stark alkoholisiert."

Und da ist noch weiterhin die Aussage der Security-Mitarbeiterin, die die ganze Bewertung eigentlich so schwierig macht. Sie hatte bei der ersten Verhandlung plötzlich über die Angeklagten gesagt: "Ich glaube, sie wollten die Zeltbewohner ärgern." An den Security-Kollegen gewandt, erklärte der Verteidiger Joachim Schedler aus Horb am gestrigen Dienstag: "Ihre beiden Aussagen unterscheiden sich ja nun massiv. Ihre Kollegin hat ja erklärt, dass sie bei der polizeilichen Befragung übertrieben habe, weil sie aufgeregt gewesen sei. Haben Sie vielleicht auch übertrieben?" Der Zeuge verneinte vehement.

Doch Richter Geiger wirkte in seinen Bemerkungen nicht so, als habe er große Zweifel. "Die Aussagen der Security-Mitarbeiterin in der polizeilichen Befragung decken sich ja größtenteils mit dem des heutigen Zeugen. Sie hat nicht gesagt, dass sie übertrieben habe." Da ging dem Verteidiger die Hutschnur hoch. Denn – so hatte unsere Zeitung auch schon nach der ersten Verhandlung berichtet – die Zeugin hatte tatsächlich nicht mehr zu ihrer Aussage bei der Polizei gestanden. "Ich gehe davon aus, dass Sie nicht bewusst falsch ausgesagt haben, oder?", fragte der Richter damals die Frau sogar.

Der Anwalt beantragte nun eine kurze Pause – und kam dann mit einem Befangenheitsantrag zurück, weil der Richter voreingenommen sei. Die Staatsanwältin beantragte, diesen Antrag jedoch abzuschmettern.

Bevor die Verhandlung deshalb vertagt wurde, wurde noch der letzte Zeuge gehört: der Polizist, der den Zeugen damals befragte. Er bescheinigte ihm absolute Souveränität und Sicherheit bei seiner Schilderung. Eine klare Belastung für die Angeklagten. Doch warum die zweite Zeugin es plötzlich nicht mehr so glasklar sah wie ihr Kollege, bleibt ein Rätsel.

Am 3. Juli soll es weitergehen. Und dann könnte es noch ein neues Beweismittel geben. Der 22-jährige Angeklagte habe während seiner Festnahme und seiner kurzen Flucht sein Handy auf Aufnahme gestellt, so Anwalt Schedler. Die Verteidigung möchte mit dem Video wohl nachweisen, dass der Mann bei seiner Flucht kein Diebesgut loswerden konnte.