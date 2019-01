Horb a. N. Die Uhr im Kindergarten "Tüpfelchen" dreht sich in viele Richtungen

Das der Bildechinger Kindergarten "Tüpfelchen" sehr innovativ und zukunftsorientiert ausgerichtet ist, das beweist unter anderem die Tatsache, dass das Projekt: "Technolino/Haus der kleinen Forscher" nun schon die vierte Rezertifizierung erhalten hat. Ein Umstand, den man am 25. Oktober 2017 kräftig feierte.

Auch besteht die Kooperation mit der örtlichen Grundschule weiter. Die zukünftigen Grundschüler besuchen die Schule einmal die Woche. So lernen sie die Schule und die Lehrer, aber auch den sicheren Schulweg schon vor ihrer Einschulung kennen. Weitere Projekte, die rund ums Jahr angeboten werden, sind die Vorlesepaten, die mit ihrer Handpuppe, dem "Lesebiber" aus der Bücherei Horb, in den Kindi kommen, sowie die musische Bildung der Kinder, die in zwei altersspezifischen Kindergruppen von der Horber Musikschule im "Klangraum" des Kindergartens angeboten wird. Hier galt der besondere Dank der Manfred-Volz-Stiftung, die 1000 Euro für den Ankauf von Musikinstrumenten zur Verfügung stellte. Zudem gibt es für die einzelnen Gruppen vom "Tüpfelchen"-Projektwochen, bei der sehr unterschiedliche Bereiche abgedeckt werden.

Natürlich kamen bei diesem tollen Jahresprogramm die Ausflüge und die Veranstaltungen nicht zu kurz. So feierte man zu Martini auf dem Parkplatz des Tennisclubs ein Laternenfest und marschierte im Licht der Laternen runter zur Riedhütte. Die Verkehrspolizei aus Freudenstadt war zu Besuch. Die zukünftigen Schulkinder besuchten das Wasserschloss in Glatt und durften dort sogar mal eine echte Ritterrüstung anprobieren. In Tumlingen, bei ihrem Besuch in der Firma Fischer, bekamen die Kinder gezeigt, was so ein Dübel alles kann. An Ostern suchte man gemeinsam nach den gut versteckten Osterkörbchen und das besondere Highlight im Jahr 2018 war sicher die Teilnahme beim Jubiläumsumzug. Alle Kinder hatten dort ihre selbstdesignten T-Shirts an. Inzwischen konnten durch Spenden auch Tüpfelchen-Schildmützen und Warnwesten angeschafft werden, ergänzte die Kindergarten-Leiterin. Passend zum Jahresthema "Zeit" machten die Kinder auch eine spannende Reise zurück in die Welt von Opa und Oma. Sie besuchten das Bildechinger Heimatmuseum.

Im Bildechinger Kindergarten wird auch ausgebildet. In Kooperation mit dem zuständigen Fachbereich 2 der Stadt Horb konnten wertvolle Weiterbildungen für die Erzieherinnen angeboten werden. Auch das neu installierte Anmeldeportal "Little Bird" hat sich sehr bewährt, wie Göttler feststellte.

Derzeit sind die vier Gruppen wie folgt belegt: 19 Kinder kommen zur Gruppe mit den verlängerten Öffnungszeiten. Ganztags werden 16 Kinder betreut. Die Gruppe, bei der sich Regelzeit und flexible Zeiten treffen, ist aktuell mit 19 Kindern belegt und in die U3-Kinderbetreuung mit verlängerter Öffnungszeit kommen derzeit vier Kids. Insgesamt kommen auch 15 Kinder aus der Wohnsiedlung Haugenstein in den Kindergarten in der Breite. Seit Oktober 2018 bis September wird in der Natur nach dem Jahresmotto "Stein, Heu, Ei – alles ist dabei" entdeckt, was es zu entdecken gibt.

Mit Beispielbildern abgerundet

Nach diesem umfangreichen und interessanten Jahresbericht, der zum Schluss hin mit vielen bunten Beispielsbildern abgerundet wurde, stand für Ortsvorsteher Ulrich Beuter sowie für sein Gremium auch in diesem Jahr wieder einmal fest, dass Ruth Göttler und ihr Team die Richtigen für den Bildechinger Kindergarten sind. "Es hat sich seit unserer Kindergartenzeit richtig ordentlich was getan", stellte Beuter staunend fest. Zum Abschluss ihres Jahresberichts verteilte sie abschließend an alle Anwesenden eine Drei-Minuten-Sanduhr, die jedem verdeutlicht, dass einem die Zeit geradezu vor den Augen zerrinnt.