Horb a. N. Die "TSV-Oldies" aus Altheim packen an

12 gestandene Mannsbilder, alle in Schaff-Klamotten, mühten sich, zwischen bereits eingerammten Pfosten lange Äste mit Laub so zu verflechten, dass ein blickdichter Schutzwall entsteht, hinter dem die Kinder ihr "Geschäftle" erledigen können, ohne dass ihnen ihre kleinen Freunde dabei zuschauen. Es ist eigentlich nur ein Art Zaun. Kein Donnerbalken oder so, und einer der schaffigen Rentner verriet, dass er keine Ahnung hätte, warum man das gerade so machen müsste, doch es wäre eine landesweite Vorgabe, die besagt, dass in den Kindergarten-Wälder ein solcher Sichtschutz vorhanden sein soll. Also wird er nach Vorgabe gebaut.

Bio-Bauwerk ist fertig

Und pünktlich zum Ende der Pfingstferien ist dieses Bio-Bauwerk nun fertig. Dafür wurde der gefühlt halbe Wald von links nach rechts geschleppt, passend zurechtgesägt und unter lautstarker Anweisung der meisten Protagonisten von ein paar Praktikern an die richtige Stelle bugsiert.