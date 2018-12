Horb a. N. Die Szenen mit viel Freude gespielt

Feierlich wurde mit der Jugendkapelle und dem Lied "Alle Jahre wieder" der festliche Gottesdienst eröffnet. Nach dem Eingangsgebet und Liedern hörte man die Weihnachtsgeschichte, gelesen von Ulrike Roth und Pfarrerin Susanne Veith im Dialog. Eine leise Unruhe und Nervosität wurde dann spürbar; in den ersten Reihen saßen Kinder, die Eltern hoch konzentriert dahinter. Endlich war es so weit: das Weihnachtsspiel konnte begonnen werden, 18 Kinder nahmen ihre Plätze vor der Kanzel ein. Das Spiel "Celine und die Weihnachtskrippe" begann, Teil eins und zwei. Die Kinder gingen in ihren Rollen auf und spielten mit viel Freude und teilweise eigenen Worten. Selbst nach der Unterbrechung durch ein Lied, wurden die Szene drei und vier locker dargebracht.

Alle Kirchenbesucher haben die Aufführung genossen, manche hatte Tränen in den Augen, die Erinnerung an die alte Weihnachtstradition wurde geweckt.

Das Kinder-Krippenspiel hat sich als Tradition eingebürgert, so Stephanie Martini vom Musikverein Altheim. Kids von der ersten bis zur vierten Klasse können alle mitmachen, egal welcher Konfession. Das ginge ohne engagierte Unterstützung der Eltern nicht: Sie entwickeln die Kostüme mit, üben die Texte und helfen wo sie können.