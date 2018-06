Horb a. N. Die schwäbische Hausfrau und der Geiz

Horb-Dettingen. Doro Jakubowski: "Wir haben im ›Entaklemmer‹ nach Thaddeus Troll alles umgedreht: Die Frauen spielen die Männerrollen und umgekehrt. Und das passt, denn die selbstbewussten Mädchen spiegeln die heutige Zeit wieder. Und auch die eher verdrucksten Jungs."

Und das funktioniert im Stück um den Geiz. Statt dem Fabrikanten Karl Knaup gibt Doro Jakubowski Karlene Knaup. Perfekt als schwäbische Hausfrau gestylt – in einer geblümten Kittelschürze und teilweise runder Brille mit fetten Gläsern. Fehlt nur noch die Raute von Angela Merkel, die so gerne die schwäbische Hausfrau zitiert…

Der Geiz der Karlene – perfekt inszeniert mit sparsamen Mitteln. Eine Truhe, ein Wasch-Stuhl, ein weiterer abschließbarer Sekretär – gekettet zur Sicherheit an den Laternenmast im Schlossgarten. Damit keiner etwas klaut. Die geizige Alte kommt in Festtracht von der Kirche. Geht erst zum Waschstuhl, holt einen riesigen Schlüsselbund raus, geht zum Sekretär, schließt ihn auf. Greift eine Schachtel. Macht sie auf, setzt sich auf den offenen Waschschüssel-Stuhl. Bemerkt das. Klappt die Sitzfläche runter. Zählt erst die Kekse in der Schachtel, nimmt einen Mini-Keks hinaus. Schaut ihn genau an und verspeist ihn unter sorgfältigem Kauen. Dann werden noch die Finger abgeleckt, Schachtel zu und weggeschlossen.