Horb. Praktika sind äußerst unterschiedlich und bunt gespickt. Sie sind unabhängig von ihrem Resultat eine wichtige Erfahrung und für viele Schüler die erste Etappe ihrer Berufskarriere, die jedem Schüler, ob positiv, negativ oder gemischt, wichtige Erfahrung einbringt, die einem nur zu Gute kommen. Wer dachte, die BOGY-Woche wäre eine reine Pflichtveranstaltung, die "jeder nun mal durchstehen" müsse, kann spätestens jetzt davon überzeugt sein, dass dies nicht der Fall ist. Die Berufswelt ist selbst hochinteressant und vielfältig. Während der eine in einem Optikergeschäft gemischte Gefühle erlebte, würde ein anderer die analoge Erfahrung vielleicht als vollen Erfolg wahrnehmen. Ich empfehle deshalb bei einer potenziellen Praktikumssuche einfach danach Ausschau zu halten, was einem ohnehin Spaß machen könnte, anstatt nach etwas Einfachem zu suchen, von dem man meint, dass man es leicht schaffen könnte. Der Autor besucht die Klasse 9a des Martin-Gerbert-Gymnasiums in Horb.