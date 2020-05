Horb a. N. Die neue Prüfungs-Piesel-Regel in Corona-Zeiten

MGG-Rektor Neumann: "Damit die Schultoiletten nicht überlasten werden und das Abstandsgebot eingehalten werden kann, dürfen deshalb einzelne Schüler ab sofort während des Unterrichts – wenn sie müssen – den Raum still und ohne melden verlassen. Das war bisher nur während der Prüfungen so erlaubt."

Götz Peter, geschäftsführender Schulleiter von Horb und Rektor der Gemeinschaftsschule: "Auch bei uns wird das grundsätzlich möglich sein. In den Pausen gibt es vor den Toiletten aus Gründen des Infektionsschutzes Aufsichten durch Lehrkräfte. Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass sich nur maximal zwei Schüler gleichzeitig in den Toilettenräumen aufhalten."

Das MGG will das vermeiden und probiert eine Hütchen-Lösung. Rektor Neumann: "Wir probieren erst einmal von rot auf grün mit dem Fuß verschiebbare Hütchen auf dem Boden aus. Damit von außen her klar sichtbar ist, ob die Schultoilette besetzt ist oder nicht."

Verschiedene Eingänge

MGG-Rektor Neumann: "Wir haben den Weg unserer Schüler in die entsprechenden Räume so eingeteilt, dass sie über drei verschiedene Eingänge die Schule zu betreten haben." Analog die Gemeinschaftsschule. Götz Peter: "Die Klassen 9a und 9b betreten das Gebäude über den Eingang Schulhof. Die Klasse 10 nutzt den Mensaeingang."

Rollierender Unterricht

MGG-Rektor Neumann: "Bei uns startet am Montag die Kursstufe 2 – also die Abiturienten – die ersten drei Stunden. Dazu kommen Teile der Kursstufe 1. Am Dienstag bleiben die Abiturienten zu Hause. Mittwoch kommen sie wieder."

An der Gemeinschaftsschule wird auch in Schichten gefahren. Rektor Peter: "Unsere Klassen 9 wurden in zwei und drei (aufgrund der Schülerzahl) Gruppen eingeteilt. Um Unterricht bei der jeweiligen Fachlehrkraft zu gewährleisten, ist jede Gruppe an drei kompletten Vormittagen in der Schule. Für die beiden ›freien‹ Tage gibt es Aufgaben für häusliches Arbeiten. Unsere 10. Klassen , die in zwei Gruppen aufgeteilt sind und bei denen die Realschulabschlussprüfung unmittelbar bevorsteht – ab 20. Mai. geht’s mit Deutsch los, sind von Montag bis Freitag jeweils parallel den kompletten Vormittag in der Schule."

Schüler haben die Wahl

Gleich den Stress weg haben oder warten? Alle Schulen haben sich entschieden, dass die Schüler entscheiden können, wann sie die Prüfung haben wollen. MGG-Rektor Georg Neumann: "Bei uns können die Abiturienten entscheiden, ob sie zur ersten schriftlichen Klausur-"Runde" ab dem 18. Mai anfangen wollen oder zur zweiten "Runde" ab dem 19. Juni. Aus organisatorischen Gründen für die Räumlichkeiten muss der formlose Antrag ohne Begründung eine Woche vor dem ersten Prüfungstermin bei uns eingegangen sein. Das gilt auch für die Kommunikationsprüfungen."

Rektor Peter: "Schüler, die einer Risikogruppe angehören, haben die Möglichkeit an einem Nachtermin und sogar an einem "Nachnachtermin" teilzunehmen. Diese Termine sind beispielsweise bei der Realschulabschlussprüfung ab Mitte Juni geplant."

Der neue Unterricht

MGG-Rektor Georg Neumann: "Selbst wenn wir ab dem 4. Mai wieder Präsenzunterricht haben –­ Gruppenarbeit oder Stillarbeit, bei denen der Lehrer dem einzelnen hilft oder Impulse geben kann, sind aufgrund der Abstandregeln nicht möglich. Da hilft uns jetzt die Form des Online-Unterrichts. Wir richten gerade kleine Gruppen ein. Ein Englischlehrer kann so mit den Schülern in der Gruppe parlieren und sich dazuschalten, um zu korrigieren. Ich selbst habe auch schon live mit dem Laptop aus dem Klassenzimmer Unterricht gemacht. Die Tafelaufschriebe konnten von den Schülern gelesen werden, ich habe Experimente gemacht. Hat wunderbar geklappt. Und die Kollegen ziehen hervorragend mit und gehen online immer mehr voran." Rektor Peter: "Wir haben den selben Effekt. Online-Unterricht wird jetzt zu einer Ergänzung des normalen Schulunterrichts."

Die Bus-Schüler

Ab Montag fahren die Busse wieder regulär im Schulfahrplan. Franz Schweizer, Geschäftsführer der vgf, berichtet auf Anfrage: "Im Bus gilt die Maskenpflicht, deshalb muss kein Mindestabstand eingehalten werden. Wir haben die Busfahrer mit Folien abgetrennt. Einstieg ist wieder über die Vordertür, damit der Busfahrer die Karte und den Mundschutz kontrollieren kann."

Zwar gilt die Mundschutzpflicht, aber auch die Beförderungspflicht. Muss der Busfahrer auch Schüler ohne Mundschutz mitnehmen? Landkreissprecherin Sabine Eisele erklärt: "Wir sind uns mit der vgf darüber einig, dass in den ersten Tagen kein Kind, das ohne Mundschutz an der Bushaltestelle steht, dort stehen gelassen wird. Wir verlassen uns auf die Vernunft der Eltern, dass sie die seit dieser Woche geltende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes im ÖPNV ernst nehmen, zumal ab Montag ja Bußgelder für die Nichtbeachtung drohen, und sie ihre Kinder deshalb mit einem entsprechenden Schutz auf den Weg zur Schule senden." Schweizer: "Der Landkreis hat uns Masken für die Schüler zur Verfügung gestellt."