Horb a. N. "Die Musik ist eine Art von Herzensöffner"

Horb-Bildechingen. Mit dem Eingangslied "Ein Haus voll Glorie schauet" eröffnete der wieder erstarkte Bildechinger Kirchenchor zusammen mit den Gläubigen einen besonderen Gottesdienst in ihrer Wallfahrtskirche. Ein Gottesdienst, der nicht nur durch die musikalische Umrahmung durch den Chor geprägt wurde, sondern auch durch den Besuch von Pfarrer Wolfgang Gramer, der extra aus Bietigheim in den Horber Teilort reiste, zu dem er eine enge Bindung hat, denn sein Vater ist hier geboren.

Seine Predigt war so mitreißend, dass sich Susanne Götz am Ende des Gottesdienstes beim Gast-Pfarrer mit den Worten bedankte: "Das war ein tolle Predigt. Ich bin echt froh, dass ich mich doch aufraffen konnte, heute in die Kirche zu gehen – es hat sich wirklich gelohnt." Gelohnt haben sich sicher auch des Pfarrers Ratschläge hinsichtlich der Unterhaltung von Autofahrern auf langen Fahrten. "Denen soll man am besten Kirchenlieder vorsingen." Bei Tempo 100 empfahl er das Lied "Wir sind nur Gast auf Erden", bei 120 Stundenkilometern wäre "Herr, ich muss dich lassen" ganz angebracht und ab 180 Stundenkilometern gibt es nur ein passendes Lied: "Näher mein Gott zu dir."

Zum Ende der Messe hin versammelte sich der Chor im Altarraum, um nach einem schwungvoll und mehrstimmig vorgetragen "Ich bin bei dir" aus dem Musical "Touch the Sky – König David" einige verdiente Chormitglieder zu ehren. Von Pfarrer Gramer gab es für den Chor noch ein von ihm gesungenes Lied mit dem Titel "Engel kommen oft" zu dem er sich selbst auf der Gitarre begleitete. Er wusste: "Musik macht uns lebendig und froh." Für ihn ist die Kirchenmusik ein guter Weg, Gottes Wort zu verbreiten. "Vergelt’s Gott und vielen Dank für all eure Mühe", so der Pfarrer.