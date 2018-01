Horb a. N. Die miese Maschemit dem Notar

Laut Polizeiangaben bekam am vergangenen Samstag ein Mann aus Weil der Stadt (Kreis Böblingen) Post eines angeblichen Dr. Mayer. Für den Brief entrichtete er eine Nachnahmegebühr in Höhe von rund 90 Euro an den Briefträger. Tatsächlich hatte der Mann aus Weil der Stadt eine Nachlasssache in Österreich zu regeln und nahm an, dieser Brief stünde in diesem Zusammenhang. Wie sich jedoch herausstellte, existiert der angebliche Notar überhaupt nicht und der Mann war einer Betrugsmasche aufgesessen.

Bereits am Freitag registrierte die Polizei im Landkreis Calw zwei Betrugsfälle mit derselben Masche. Sie vermutet daher, dass sich windige Betrüger die Daten von Personen beschaffen konnten, die in Österreich Sterbefälle von Angehörigen zu beklagen hatten.

Die Polizei rät daher: "Seien Sie misstrauisch bei solchen Nachnahmesendungen. Schauen Sie sich den Absender und auch den Poststempel ganz genau an, vergewissern Sie sich seiner Seriosität und bezahlen sie nicht sofort."