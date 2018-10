Horb a. N. Die Linke will in den Horber Gemeinderat einziehen

Ein Diskussionsteilnehmer sagte: "Wenn man die Berichterstattung der jüngsten Diskussionen um das Krankenhaus anschaut, hat man den Eindruck, wir sind zu wenig krank, wir sind zu wenig Fallpauschalen. Hier muss man doch umdenken, denn man muss doch ganz im Gegenteil froh sein, wenn die Menschen nicht krank sind. Das Krankenhaus muss einfach da sein, rentieren muss es sich nicht. Ich habe vor einer Privatisierung Angst, denn wehe ich kriege eine Krankheit, die sich nicht rentiert, und dann wird mir dort nicht geholfen."

Als Herzensangelegenheit bezeichnet die Linke "gute Arbeit". "Unter anderen die Post, der Real und Zeitungen (alle in und um Horb aktiv) sind auf der Flucht aus ordentlichen Tarifverträgen, und die neu eingestellten Beschäftigten verdienen dann bis zu 800 Euro weniger. Das ist nicht nur deshalb inakzeptabel, weil man von Hungerlöhnen nicht leben kann." Die Folgen seien in der Kommunalplanung spürbar: "Viele werden Wohngeld brauchen, später kommt die Grundsicherung im Alter dazu, für den Kreis entstehen Kosten für Hartz-IV-Aufstocker", sagte Dreher: "Wieso sollen wir dann als Stadt genau solchen Firmen Gewerbegebiete zu bevorzugten Bedingungen anbieten? Warum sollen diese Firmen Aufträge von uns bekommen?" Eine aktive soziale Wohnungsbaupolitik und die Parole "klare Kante gegen Rechts" runden das Programm ab. An manchen Stellen wurden die Programme im Ton verschärft, an manchen abgemildert. Beschlossen wurden die Programme und die Wahlantritte einstimmig, ein weiterer Beschluss setzte die notwendigen Finanzen frei. Jetzt will die Linke noch weitere Kandidatinnen und Kandidaten suchen, die sich mit diesem Programm identifizieren können.