Horb a. N. Die Liebe im süßen Reich Krokantien

"Rund 70 Kinder spielen und singen live mit", erzählt Straub bei einer der letzten Proben vor der heißen Phase. Am Samstag ist die erste Probe mit Kostümen, am 14. November findet die Hauptprobe und am darauffolgenden Tag die Generalprobe statt. Für die Kinder ist es auf der einen Seite eine tolle Sache, so richtig mit professioneller Sound- und Lichttechnik in ihre jeweilige Rolle zu schlüpfen, doch auch eine Herausforderung an die Disziplin auf der Bühne und hinter den Kulissen. Am Freitag, 16. November, geht es um 9 Uhr mit einer Sonderaufführung für die Horber Schüler los. Ab 18 Uhr heißt es Vorhang auf für die erste Abendvorstellung. Tags darauf geht es zur selben Zeit nochmals ins Königreich Krokantien. Für die jungen Ensemblemitglieder bedeutet dies, jeweils knapp zwei Stunden vor Aufführungsbeginn in der Halle zu sein, denn sie werden wie die "großen" Musical-Stars geschminkt und dürfen ihre Kostüme anziehen.

Drei völlig unterschiedliche Bühnenbilder entführen die Zuhörer an die wichtigen Plätze dieses Musicals. Allein die beweglichen und drehbaren Kulissen herzustellen, war eine ordentliche Aufgabe. Erstmals verlangen die Verantwortlichen vom örtlichen Musikverein auch für einen ihrer Auftritte Eintrittsgeld. Lief das Herbstkonzert bisher auf Spendenbasis, so musste man für diese Aufführung viel Geld in die Hand nehmen, um den professionellen Anforderungen, die dieses Großprojekt verdient hat, auch gerecht zu werden. "Doch es wird sich lohnen", ist sich Straub sicher, der wie sein ganzes Ensemble schon auf die Premiere hin fiebert.