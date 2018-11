Horb a. N. Die jüngere Generation soll als Vorleser gewonnen werden

Vorgesehen war, dass die Einwohner vor ihren Häusern selbst ausgesuchte Weihnachtsgeschichten in der Adventszeit vortragen. Längst hat sich das Öffnen der Adventstürchen an den Häusern der Vorleser zu einem kleinen Event entwickelt, bei dem die Bürger Rexingens in geselliger Runde zusammen kommen. So wurden die Abende unter anderem von Flötenkindern musikalisch umrahmt, Schattenspiele aufgeführt und interaktive Schauspiele veranstaltet.

Ebenso habe sich mittlerweile eingebürgert, dass viele Vorleser ihren Besuchern Punsch und Glühwein anbieten. Dies sei jedoch kein Muss, wie sich die beiden Verantwortlichen Claudia Distel und Yvonne Appenzeller einig waren. "Wichtig ist das Zusammenkommen", stellten die Damen fest. In diesem Jahr wollen die beiden an die Geburtsstunde des lebendigen Adventskalenders erinnern. Hierfür gingen die Damen aktiv auf die ersten Beteiligten aus dem Jahr 2009 zu. Viele dieser Erstvorleser sind nun auch bei der zehnten Auflage der besinnlichen Aktion mit an Bord. Einige der Beteiligten aus dem Entstehungsjahr seien mittlerweile in andere Ortschaften umgezogen. Deswegen versuchten Distel und Appenzeller die neuen Bewohner der Häuser für ihre Idee zu begeistern, was überwiegend gelungen sei.

Auch die Ortsvorsteherin Birgit Sayer sowie die Feuerwehr Rexingen (Karl-Josef Graf) beteiligen sich wieder als Vorleser in diesem Jahr. Ebenso sind das örtliche Krippenspiel sowie der Stalladvent im lebendigen Adventskalender integriert. In Zukunft wollen Distel und Appenzeller weiterhin die jüngere Generation der Eltern als Vorleser für den Adventskalender gewinnen. Hierfür waren die Damen mit ihren Teilnehmerlisten bereits beim örtlichen Sankt-Martins-Umzug vertreten. Mit Erfolg: "Circa 70 Prozent der Vorleser bestehen inzwischen aus jungen Eltern", freute sich Appenzeller. Auf viel Besuch hoffen Distel und Appenzeller, wenn sich am Montag, 3. Dezember, das erste Türchen des lebendigen Adventskalenders öffnen wird.