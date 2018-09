Horb a. N. Die Ideensuche beginnt

Damit die Menschen in den Stadtteilen jedoch auch Erfolge aus ihrem kollektiven Brainstorming, der jeweiligen Stadteilkonferenz, sehen, bekommt nach einem Gemeinderatsbeschluss vom Juni jeder Ortschaft eine sofortige Einmalzahlung von 5000 Euro. Geld, mit dem der Stadtteil seine individuellen Wünsche erfüllen kann.

Einzige Voraussetzung dafür ist, dass sich diese Projekte mit den vorformulierten Zielen des Masterplans 2050 decken. Das hört sich im Grunde genommen gut an, bedarf in der Praxis jedoch einiger Überlegungen, zumal man mit diesem Geld weder einen Kreisverkehr realisieren noch einen Kindergarten ausstatten oder sonst ein größeres Projekt stemmen kann. Vor diesem Problem stehen auch die Talheimer Ortschaftsräte.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Egon Klink kündigte aus diesem Grund in der jüngsten Sitzung an, dass dieser Punkt in der nächsten Ortschaftsratssitzung besprochen wird und die Ortschaftsräte aufgefordert sind, Vorschläge für ein Projekt einzubringen. Das Projekt muss sich auf die stadtteilbezogenen Maßnahmen beziehen und es muss eine Projektbeschreibung angefertigt werden. Diese wird von der Steuerungsgruppe geprüft. Nachdem der Vorschlag für gut erachtet wurde, werden die Mittel für das Projekt durch den Gemeinderat freigegeben.