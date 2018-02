Horb a. N. Die Hexen machen Dampf im "Täle"

Horb-Zigeunertäle. Der Talheimer Umzug ist jedes Jahr der Höhepunkt der Fasnet im Steinachtal, und auch diesen Sonntag säumten wieder viele hundert Besucher die Hauptdurchfahrtsstraße des Ortes, um sich vom bunten Treiben begeistern zu lassen.

Die Sprecherwagen waren ebenso wie die Verpflegungs-Quartiere der örtlichen Vereine die Anziehungspunkte für die Besucher. Der größte Hotspot war sicher der Platz ums Rathaus herum, der immer dicht umlagert war. Bereits vor dem eigentlichen Umzug bekam man schon mit, mit wie viel Begeisterung die Talheimer bei ihrer Fasnet mitmachen. Kaum ein Besucher ohne fröhliche "Kriegsbemalung", ohne lustiges Hütchen auf dem Kopf oder sonst ein Utensil der Fröhlichkeit. Das Steinnachtal hatte sich für diesen Umzug schick gemacht, das Wetter tat gerade so mit, und da konnte eigentlich nicht mehr viel schiefgehen.

Das Zigeunerballett, schick wie immer, folgte dem Hexenwagen, der den Umzug anführte. Leider übertrieben es die Talheimer Waldhexen mit ihren Räucherkerzen so sehr, dass der Rest ihrer Truppe im roten Nebel verschwand und man die bunt gekleideten Zigeuner in Maske, bei denen den Mädels mit ihren Tamburins den Takt vorgeben, gar nicht mehr sah und sich das Zigeunerballett nur durch rote Nebelschwaden anschauen konnten. "Die spinnen, das ist zu viel", so der Kommentar einiger verärgerter Zuschauer, die den stinkenden Nebel ebenfalls voll abbekamen. Die "Grundmännle", die im letzten Jahr Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiern durften und deshalb alle ganz "g’scheit" aussehen, folgten ebenso wie die "Buchelesweiber" mit ihrer markant, grünen Stola in gehörigem Abstand. Nach den Gastgebern reihten sich die Zünfte und Laufgruppen ein. Von manch wüster Hex gab’s für die Kinder einen Schleck und kleine, nette Gesichtsverzierungen per Kohlestift für die Erwachsenen.