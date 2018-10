Horb a. N. Die Franzosen wollen gerne länger bleiben

Horb. Empfang der französischen Schüler im Bürger-Kultursaal. Eine Schülerin will wissen: "Warum ist der Aufenthalt in Horb so kurz?" Antwort von Bürgermeister Ralph Zimmermann (FDP): "Wegen mir könnt ihr noch länger bleiben. Sogar hier her nach Horb ziehen."

Einige Schüler kommen in den nächsten Sommerferien wieder

Doch der Aufenthalt in der Großen Kreisstadt ist aus organisatorischen Gründen nur eine Woche. Dafür gibt es einen Trost von Gaelle Völker, Lehrerin vom College Garibaldi: "Die Schüler haben natürlich die Möglichkeit, in den französischen langen Ferien nach Horb zu gehen. Einige machen das auch –­ kommen zu Ferienbeginn Anfang Juli nach Horb und sind dann hier mit ihren Gast-Schülern am Martin-Gerbert-Gymnasium. Das machen einige."