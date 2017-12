Horb a. N. Die Feuerwehr zieht im März um

Horb. Abteilungskommandant Wilhelm Knödler konnte dabei auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Knödler ging nach seiner Begrüßung auf den Mitgliederstand der Kameraden ein: Derzeit verrichten 59 Männer und fünf Frauen ihren Dienst bei den Aktiven der FFW. Drei Feuerwehrmänner verfügen über eine Doppelmitgliedschaft und sind somit in zwei Horber Teilwehren Mitglied. Elf weitere Kameraden aus den umliegenden Abteilungen unterstützen die Horber Wehr im Doppeldienst, wodurch letztlich insgesamt 75 Feuerwehrmänner ihren Dienst in Horb verrichten. 19 Kameraden umfasst die Alterswehr, während die Jugendgruppe 14 Personen ausweist. Insgesamt bestehe die Abteilung nun aus 101 Angehörigen mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Knödler verschaffte der Versammlung einen groben Überblick über die geleisteten Ausbildungs- und Fortbildungsmaßnahmen des laufenden Jahres. Im Übungsbetrieb kam die Abteilung auf 77 Termine. Darunter befanden sich unter anderem 20 Gruppenübungen, neun ABC-Zug-Übungen, acht Zugübungen sowie sieben Übungen der Führungsgruppe. 14 Kameraden nahmen in diesem Jahr an zwölf verschiedenen Lehrgängen teil. Insgesamt 119 Einsätze mit 1547 Stunden leistete die FFW in dem abgelaufenen Jahr. Darunter fielen 27 Brandeinsätze, 46 Technische Hilfeleistungen, 34 Fehl- und Täuschungsalarme und zwölf sonstige Einsätze. Was Knödler dabei hervorhob, war die Tatsache, dass alle Übungen und Einsätze im laufenden Jahr unfallfrei absolviert werden konnten. "Das ist nicht selbstverständlich. Oft genug bieten die Einsatzstellen genügend Potenzial für Unfälle und Verletzungen", verdeutlichte Knödler.

Der Stabführer des Spielmannszugs – Hubert Rasch – vermeldete, dass die Mitgliederzahl seiner Truppe mit 15 Personen unverändert blieb. Jedoch seien die Musiker bei öffentlichen Auftritten immer mehr auf Gastspieler angewiesen. "Man kann mit unserer Musik einfach keine jungen Leute hinter dem Ofen hervor locken", gestand Rasch ein. Mit derselben Problematik würden sich auch die Spielmannszüge aus Talheim und Sulz konfrontiert sehen, erklärte der Stabführer.

Hauptübung war ein Höhepunkt für Jugend