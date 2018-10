Horb a. N. Die "Bundeslade" kommt zum Einsatz

"Joh heidnei, doh brennts", stellte ein ländlich gekleideter Oldie zu Anfang der Schauübung fest und schrie lauthals nach der "Feierwehr". Leon Klink, Sohn des früheren Abteilungskommandanten und in Vaters Paradeuniform gekleidet, eilte als Erster an den Brandort und drehte an der Handsirene.

Aus allen Ecken kamen dann die Senioren, als Landwirte verkleidet, von der Feldarbeit direkt an die Brandstelle und die Jugendabteilung, gekleidet in den uniformähnlichen Klamotten jener Zeit, versuchten Löschwasser, dass erst in Eimern hergeschafft werden musste, mittels Handpumpe in den bereitgestellten Schlauch zu drücken. Gegen das Feuer hatten sie damit aber keine Chance. Die Senioren holten deshalb ihre "Bundeslade", eine fahrbare Handdruckspritze aus dem Magazin und unterstützten damit die Bemühungen ihrer jungen Kolleginnen und Kollegen. Genutzt hat’s nichts. Nach 15 Minuten musste "Kommandant" Leon Klink die Übung mit den Worten: "Wasser haaalt. Des Haus isch nahbrennt, jetzt ganget mir a Bier trenka" beenden.

Es war eine herrliche Demonstration der Feuerwehrarbeit früherer Jahre, die zeigte, mit welch einfachen Mitteln man anno Dazumal gegen die Feuersbrunst kämpfte. Heute hat man moderne Geräte und Fahrzeuge, die Schutzkleidung der Einsatzkräfte ist top, doch der Einsatzwille und das Engagement für den Schutz der Mitmenschen müssen nach wie vor ungebrochen sein.

Gesamtkommandant Markus Megerle lobte den Show-Effekt der Übung, betonte aber, dass man bei echten Einsätzen nicht so schnell aufgibt und in der Wirtschaft weiterlöscht. Auch Jugendwart Thomas Danninger fand lobende Worte und übergab der Jugendabteilung Grünmettstetten ein Bild.