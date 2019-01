Horb a. N. Die Brötchen sind klein, aber der Ofen brennt

Horb-Nordstetten. Bok hat als Vorsitzender an der Versammlung des Sängerbezirks Gäu in Altheim, bei dem die wesentlichen Termine für das Jahr abgesprochen wurden, teilgenommen. Auch an der Versammlung des Chorverbandes Kniebis Nagold nahm der Vorsitzende, begleitet vom stellvertretenden Vorsitzenden Werner Abberger und dem Ausschussmitglied Herbert Pfeifer, teil.

In vier Ausschusssitzungen wurden die verschiedenen Vereinsprobleme beraten. Im vergangenen Vereinsjahr hat der Männergesangverein zwei Veranstaltungen durchgeführt, die großen Anklang bei der Bevölkerung fanden, den Herbstliederabend im Gemeindehaus und das Weihnachtsliedersingen in der Taberwasenkapelle. Aus dem Erlös des Weihnachtsliedersingens konnte der Männergesangverein, wie jedes Jahr, der katholischen Kirchengemeinde eine Spende zukommen lassen. Mehr zu den einzelnen Aktivitäten und Veranstaltungen erfuhr man von Schriftführer Hermann Storz, der in diesem Jahr seinen Bericht wieder in Hochdeutsch vortrug. Als perfekte Saubermänner entpuppten sich die Sänger, so der Schriftführer, da einige von ihnen der Narrenzunft bei ihrem Jubiläum beim Aufräumen und Putzen im Festzelt halfen und auch bei der Dorfputzete waren die Sänger wieder aktiv dabei.

Nach alter Gemeindetradition führte der MGV die Maiwanderung und die Hockete am 1. Mai durch. Unter dem Motto "Lied und Mundart" veranstaltete der Männergesangverein am 29. September einen geselligen Abend im katholischen Gemeindehaus. Die Dirigentin Gabriele Richter hatte mit ihren Sängern einige schöne, hörenswerte Liedvorträge einstudiert, und Gerhard Ruoff, allseits bekannter Sebastian-Blau-Rezitator, gab in seiner unnachahmlichen Art passende schwäbische Mundartgedichte zum Besten. Dieser Abend war einer der Höhepunkte im Vereinsjahr. An der Kirchplatzeinweihung beteiligte sich der Sängerkranz mit einer Fahnenabordnung. Die letzte musikalische Veranstaltung war das alljährliche Weihnachtsliedersingen in der Taberwasenkapelle, das dieses Jahr zum elften Mal stattfand und sich großer Beliebtheit erfreut. Die festlich beleuchtete Kapelle war wieder rappelvoll.