Horb a. N. Die blumigen Grüße sind der Renner

Stuttgart/Horb. Christina Gsell, neue Vorsitzende des Neckar-Erlebnis-Tals, strahlt. Am dritten CMT-Tag läuft es super, sagt sie. Sie berichtet: "Am ersten Tag waren wir schon so gut besucht wie noch nie auf der Reisemesse! Das neue Konzept – statt einer Theke vier Säulen aufzustellen – funktioniert noch besser. Denn die Theken haben immer als Barriere zwischen uns und den Besuchern gewirkt. Diese Barriere ist jetzt weg!"

Der Stand – wie bisher mit einem knallblauen Teppich, weißem Hintergrund und fünf Fotos. Zwar stehen noch die Kommunen des NET ganz oben drüber, aber auf den Fotos ist weder die Stadtkulisse von Horb oder Rottenburg zu erkennen, sondern Menschen, die Fahrrad fahren, Wandern und sich wohlfühlen.

Funktioniert trotzdem. Oder gerade deswegen. Gsell schildert: "Die Besucher kennen zwar die Städte, aber wissen oft sehr wenig, was es bei uns alles Tolles gibt. Besonders die Säulen, an denen es ums Wandern und Radfahren geht, sind nachgefragt. Dort können wir den Besuchern dann auch sagen, wo die Highlights für sie sind." Stolz hält die neue NET-Vorsitzende auch die brandneue Karte des Neckartal-Radwegs in die Kamera: "Die hat eine Auflage von 100 000. Und hier das Titelbild – das ist der Neckartal-Radweg zwischen Bieringen und Obernau."