Horb a. N. Die Bläserklasse hatte mit der eisigen Kälte zu kämpfen

Los ging es am Samstagnachmittag vor der Schlossscheuer mit dem vorweihnachtlichen Budenzauber. Bei Einbruch der Dunkelheit kam der Markt noch besser zur Geltung. Überall leuchteten die kleinen Lichter und in der Mitte konnte man sich am offenen Feuer wärmen.

Der Dettinger Kindergarten St. Marien mit ihrer Leiterin Marian Haneger bereicherten das Märktle mit einigen Liedern. Die Kinder wurden mit dickem Applaus verabschiedet und freuten sich auf den Kinderpunsch.

Auch die Bläserklasse der Grundschule mit ihrem Leiter Martin Stöckel zeigte ihr Können. Mit den Musikstücken: "Freude schöner Götterfunken", "Morgen kommt der Weihnachtsmann" und "Jingle Bells" bestachen sie auf ganzer Linie. Die Blechbläser hatten zudem mit der Kälte zu kämpfen, denn die Musikinstrumente drohten bei den eisigen Temperaturen einzufrieren. Am Ende gab es auch für die Schüler kräftigen Applaus.