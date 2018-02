Horb a. N. Die Bildechinger Blockstrecker legen so richtig los

Horb-Bildechingen. Auch in Blockstreckerhausen bereiten sich närrische Kräfte auf die Schülerbefreiung und Schlüsselübergabe vor: Am Schmotziger Donnerstag, 8. Februar, treffen sich die Bildechinger Narren um 9.30 Uhr am Vereinsheim, um die Kinder im Kindergarten zu besuchen und die Grundschüler im Anschluss zu befreien.