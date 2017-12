Horb a. N. Neues Grafenpaar stellt sich vor

Götz Peter ist seit zwölf Jahren Mitglied in der Altheimer Narrenzunft. Passiv zwar, doch immerhin Mitglied der "Voice uf Altha"-Jury, die jedes Jahr einem anderen Sieger beim lokalen Gesangswettstreit den begehrten Pokal in die Hand drückt. "Ich hab sogar einen Orden für zehn Jahre Mitgliedschaft bekommen", freut sich der frischgebackene Graf Rudolf über seine heimlich erarbeitete Fasnetserfahrung in Krabbahausen. Auch kostümtechnisch hat er sich nach vorne gearbeitet. Stolzierte er noch vor Jahren als Mozart durch die Gegend, schaute er schon im vergangenen Jahr dem großen Horber Rosenmontagsumzug als Gruselrocker Alice Cooper zu. Und dies von der Promitribüne aus.

Die Narrenzunft um Vorstand Eckard "Ekki" Bukenberger hat mit strategischer Weitsicht die Peters schon im vergangenen Jahr ordentlich gepampert, sie zu Promis erklärt und dies alles, um im neuen Jahr leichtes Spiel mit ihnen zu haben.

Der intensive Kontakt mit den Pädagogen kam aber über Sabine Peter zustande. Nach dem Besuch einer Delegation der Horber Narren, die in vollem Häs und mit Maske in der Gutermann-Grundschule aufschlugen, war allgemeines Rätselraten angesagt. "Was die da in breitestem Horber Dialekt in gereimter Form von sich gegeben haben, das hat von unseren Kindern kaum einer verstanden. Und die Flüchtlingskinder haben sich so erschreckt, dass sie teilweise zu Weinen anfingen" waren ihre Erinnerung an diesen Auftritt, der eher abschreckte, als für Narrensamen zu sorgen. Also trafen sich die Ita in spe mit dem Ekki im Cat­weazle Pub auf einen Schwatz über die Traditionen und Bräuche der Horber Narrenschar.

Im folgenden Jahr klappte die Vorstellung schon besser und in diesem Jahr wird Sabine Peter als Gräfin Ita von Toggenburg vor ihre Kinder treten. "Darauf, und auf die Schülerbefreiung am Schmotziga, wenn ich an der Spitze unserer Schüler durch unser neuestes Kunstwerk – Alter Friedhof – laufe, freue ich mich am allermeisten", verriet sie lachend. Lachen scheint sowieso ein Hobby von ihr zu sein, denn sie war es, die beim Gespräch in ihrer Altheimer Wohnung am meisten und am herzlichsten lachte. Sie wiederlegte das Vorurteil, dass sie und ihr Mann zum Lachen in den Keller gehen würden, locker.

Auch Götz Peter, dem man eine trockene Ernsthaftigkeit nachsagt, ist ganz anders, als der erste Eindruck vermittelt. Klar müssen beide als Rektoren so wichtiger Schulen ihre Bildungseinrichtungen seriös nach außen repräsentieren, doch sind sie schon immer Vereinsmenschen, die es sehr gut verstehen, sich in eine Gemeinschaft einzubringen.

Die Liebe zur Musik verbindet beide und ist eines ihrer Hobbys

Sabine Peter, in Gaildorf geboren und durch den Beruf zuerst nach Altheim an die Schule ihres späteren Mannes gekommen, ist mit der Querflöte groß geworden. Sie hat sich ihr Studium durch Unterricht an diesem Instrument verdient. Ihr Mann spielt seit fast 35 Jahren in unterschiedlichen Formationen Keyboard und früher auch Saxofon. "Ich habe auf über 100 Hochzeiten gespielt, wir hatten einen Auftritt im Landtag und seit fast drei Jahrzehnten spiele ich in der Stuttgarter Formation ›But Serious‹", gibt Götz Peter Einblick in sein anderes Ich.

Als Chorleiter ist er in Altheim bekannt und seine ganz eigene Version des Toten Hosen-Songs "Tage wie diese", die "Tage in Diessen", sorgten für Furore. "Eigentlich wollte ich ja evangelischer Pfarrer werden, hatte schon mein Studium in Stuttgart und Heidelberg nahezu fertig, da habe ich mich neu in der PH Ludwigsburg eingeschrieben und wurde Lehrer", sagte Graf Rudolf, der vor 50 Jahren in Köngen geboren wurde.

Der Beruf hat beide nach Altheim geführt und die Musik ist eines ihrer gemeinsamen Hobbys. Doch Sohn Clemens, der später einmal Stäpfeleshopser und Feuerwehrmann werden will, sowie Malteser-Hündchen "Kaliko" sind die Stars in der Familie.

Aktuell nimmt das Grafenpaar bei Metze Kreidler Nachhilfeunterricht im völlig neuen Schulfach: Horber Fasnets Traditionen. "Bis zum Eröffnungsball sind wir fit", versprechen ihre gräflichen Hoheiten. "Doch wir beide werden auch als Graf und Gräfin authentisch bleiben und nicht versuchen in einem Dialekt zu sprechen, den wir nicht können", steht für sie schon jetzt fest.

Grafenpaar hat vor, jeden Umzug mitzumachen

Sollen sie auch nicht, denn es würde sich sicher komisch anhören. Und Fasnet in Horb ist echt. Da darf auch das Grafenpaar, die seit dem 11. November 2017 ordentliche Mitglieder in der Narrenzunft Horb sind, schwätzen wie sie wollen. "Und dass wir natürlich jeden Umzug mitmachen, das ist so klar wie Kloßbrühe", freuen sie sich auf eine kurze, doch umso intensivere Fasnet 2018. "Der Einsatzplan für die Oma Angelika steht schon seit Tagen fest". Die närrischen Tage können also kommen, zeigen sich beide gut gerüstet und voller Tatendrang. Und nach dieser Fasnet werden die Peters nicht mehr die bekannten Unbekannten sein, sondern als lustiges und gut aufgelegtes Grafenpaar in den Köpfen der Horber herumgeistern.