Horb a. N. Die Angst vor dem "Bahnhofs-Pöbler" sitzt bei einigen noch tief

"Django" – Spitzname eines weiteren Mitglieds der Problem-Szene am Horber Bahnhof. Er sollte am Mittwoch um 13.30 Uhr erscheinen. Doch er ist nicht da. Eine Polizistin: "Den haben wir am Bahnhof gesehen. Sollen wir ihn holen?" Richter Münzer verhängt erst ein Ordnungsgeld gegen ihn (100 Euro oder zwei Tagessätze), dann lässt er ihn holen.

Die Polizistin steckt den Kopf in die Tür: "Wir haben 0,63 im Atemalkohol gemessen." Das sind ungefähr 1,2 Promille. Dann torkelt Django rein. Der Bahnhofspöbler soll ihm am 2. Oktober gegen 16.40 Uhr die Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Mühsam dreht "Django" (60) das Basecap vom Kopf. Er sagt: "Ich weiß gar nichts. Ich kenne keine Russen (der Angeklagte kommt aus Kasachstan, d. Red.). Wenn ich jemanden helfe am Bahnhof, tue ich das. Solchen Vollpfosten aber nicht. Bin ich jetzt Angeklagter oder Zeuge?"