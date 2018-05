Horb a. N. Die Altheimer können "schaffa und festa"

Beim Blick in die Reihen der Ehrengäste fiel wieder auf, dass die früher so starke, schwarze CDU-Delegation inzwischen mit Ratsmitgliedern anderer Parteien, hauptsächlich aus dem FD/FW-Fraktion, durchzogen ist. Am "tiefschwarzen" Ehrentisch saßen wie in jedem Jahr zwar auch dieses Mal die CDU-Granden der Gegend, doch die Talheimer Ade und Wüstholz brachten ebenso wie der FDP-Mann Zimmermann andere Farbtupfer ins Spiel. Ralph Zimmermann lobte in seinen Grußworten nicht nur die Altheimer, die sich jedes Jahr mächtig ins Zeug legen, um dieses tolle Fest auf die Beine zu stellen, sondern auch den Bierlieferanten, die Hochdorfer Brauerei und nannte deren Chef, Eberhard Haizmann, einen Sponsor, ohne den in Horb so einiges nicht möglich wäre.

Nach Fassanstich und Grußworten gehörte dann die Bühne ganz der Leutkircher Formation "Woizahuper", die zum Fassanstich aufspielten und mit böhmisch-mährischer Blasmusik für den Grundsound dieses Festes sorgten. Auf die Gäste und Besucher des 32. Altheimer Bockbierfestes warten vier schöne Tage mit einem Programm für Jung und Alt – auf die Mitglieder der Altheimer Musikkapelle dagegen viel Arbeit, die notwendig ist, um dieses Fest, dass schon lange weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist, zu stemmen.

Heute ist der Abend für Disco und Rocksound reserviert und am Samstag spielt sich die "Partymaschine XXL" in die Herzen der Tracht tragenden Festbesucher. Am Sonntag werden neben der eigenen Jugendkapelle sechs Gastkapellen Blasmusik nonstop auf zwei Bühnen präsentieren. Für jeden Geschmack – egal ob musikalisch oder aus Küche und Bierfass – ist also auch bei dieser Neuauflage der Traditionsveranstaltung was dabei. Dann also auf ein Prosit in Altheim.