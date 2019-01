Horb a. N. Die alte B 14 "spukt" noch immer

Das alles ist Vergangenheit – sollte man meinen. Denn wen kümmert es schon, wie eine Straße eingestuft ist, solange sie gut befahrbar ist.

Aber warum hängen noch die alten Schilder? Das Landratsamt Freudenstadt teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass eine Neubeschilderung bereits in Auftrag gegeben wurde. Wahrscheinlich sei die Firma noch nicht dazu gekommen, die Schilder auszuwechseln.

Auch die Abstufung in Nagold hat sich noch nicht digital durchgesetzt

Die Autofahrer im Landkreis haben also Chancen, dass eine richtige Beschilderung früher oder später kommt. Für Auswärtige, die sich im Internet informieren, könnte es schwieriger werden. Denn gerade in der digitalen Welt "spukt" die alte B14 noch immer fleißig herum – und zwar auf Karten, wo sie längst nicht mehr hingehört. Wer die Landkarten eines großen Suchmaschinen-Anbieters aufruft, findet an den entsprechenden Orten eine gelbe Linie mit der Markierung "B 14". Auch ein namhafter Autokarten-Anbieter, der im Internet einen Routenplaner-Service betreibt, gibt die Strecke noch als B14 an. In der "großen Suchmaschine" ist sogar in Sulz noch die B14 angegeben, obwohl diese schon vor drei Jahren herabgestuft wurde.

Hat sich wenigstens die Abstufung der B 28 im Nagoldtal digital durchgesetzt? Ist dort die neue Landesstraßen-Bezeichnung angegeben? Fehlanzeige. Wer sich die Fahrstrecke von Altensteig nach Nagold im Internet ansieht, stößt ebenfalls auf die veraltete Bezeichnung B28. Übrigens: Die richtigen Routenbezeichnungen findet man in kleineren, nicht so oft genutzten Suchmaschinen.