Horb a. N. Die Abende in der Ranch sind fast schon Tradition im Dorf

Ende Oktober veranstaltete die KLJB-Gruppe eine Halloweenparty im Sportheim. Nicht wegzudenken ist natürlich auch die jährliche Ranchfasnet hier im Gemeindezentrum. Auch in diesem Jahr waren beide Aktionen wieder gut besucht.

Ende November wurde mit Gemeindereferentin Manuela Knopp der selbst vorbereitete Jugendgottesdienst mit dem Thema "Spiegelbild" gefeiert.

Auch dieses Jahr beteiligte sich die Gruppe wieder am Fasnetssamstag an der Dorffasnet. Die darauffolgende Fastenzeit wurde dafür genutzt, den traditionellen Seniorennachmittag für die ältesten Mitbewohner im Dorf abzuhalten. Für Geselligkeit und Kameradschaft gab es den Ostermontagsausflug und eine Maiwanderung – und das diente auch der Vorbereitung des Jubiläumsfests. Ein fast immer volles Zelt mit Jung und Alt belohnte die Mühen. Schon morgens war es losgegangen, mit einem Jugendgottesdienst mit Weihbischof em. Johannes Kreidler. Danach gab es ein Programm mit Musik und Unterhaltung, auch am Sonntag. Und nach dem Abbau ging’s noch zum "Stombafest" in die Ranch. Dort feierten die, die Urlaub hatten, bis spät in die Nacht.