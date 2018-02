Horb a. N. Dicker Bauch ist halt Brauch

Michael "Zipfel" Kronenbitter zeigte sich als DJ und für die Technik verantwortlich während Jochen "Lugi" Luger die Gäste durch das bunte Abendprogramm führte. Ortsvorsteherin Birgit Sayer hielt die "Eröffnungsrede". Dabei beleuchtete sie humorvoll und ebenso ironisch die Themen um das aktuelle Ortsgeschehen.

Die "Rexinger Dorf Kids" durften sich im Anschluss als erste dem närrischen Publikum in der Johanniterhalle präsentieren. Das erste Highlight des Abends tat sich in dem Auftritt vom "Alten Bruddler" (Peter Straubinger) hervor, der sozusagen als Gast-Act bei der Fleckafasnet fungierte.

Einige Mitglieder des ASV Rexingen verfolgten bereits einen Tag zuvor die "Schmäh-Rede" des Bruddlers beim Sportlerball in Dettingen und zeigten sich derart begeistert, dass sie Straubinger in Rexingen einluden. In seiner Rede packte er alle brisanten und heiteren Themen wie etwa die Stadtplanung, die Aktiv-Arkaden oder die Baustelle am Lotzer-Haus aus.