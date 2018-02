Horb a. N. Dicke Luft unter den Motorsportvereinen

MSC Black Forest Grünmettstetten und AC Horb – das sind eigentlich zwei Brüdervereine unter dem gemeinsamen Dach des ADAC. Beide verfolgen die gleichen Ziele, beide haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen – vor allem mit sinkenden Mitgliederzahlen. Der Unterschied: Der Horber Automobilclub verfügt im Heiligenfeld über ein vereinseigenes Motorsportgelände. Ein solches besitzen die Grünmettstetter nicht. Die Black-Forest-Kartfahrer wollen daher auch im Heiligenfeld trainieren. Das erlaubt der AC Horb aber nicht.

Der Kart-Bereich ist für die Motorsportvereine von besonderem Interesse, denn hier werden noch neue Mitglieder gewonnen. Die kleinen Rennflitzer sichern also gewissermaßen das Überleben der Vereine. Das weiß man auch beim AC Horb, der anderen ADAC-Vereinen den Zugang zu seiner Anlage im Heiligenfeld daher nicht grundsätzlich verweigert.

So hat zuletzt der ADAC-Ortsclub Ergenzingen in Horb trainiert. Beim MSC Black Forest bleibt die Ampel aber auf Rot. Das kritisierten die Grünmettstetter bei ihrer Hauptversammlung am Wochenende massiv. Jugendleiter Jochen Gaiser sagte: "Uns allen sollte klar sein, dass die Aktiven der ADAC-Ortsclubs gemeinsam arbeiten sollten, um Motorsport zu fördern und zu betreiben."