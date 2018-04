Horb a. N. Dettensee sichert sich ersten Platz

Das beste Ergebnis erzielte diesmal das Team aus der Abteilung Dettensee beim Eintreffen am Ziel. Sie schlugen die Mannschaft von Ahldorf knapp mit drei Punkten Vorsprung und dürfen nun den großen Wanderpokal ein ganzes Jahr lang abstauben. Der Seriensieger Altheim eins musste sich mit Platz drei zufrieden geben.

Das Feuerwehrhaus der fusionierten Abteilungen Bittelbronn, Dettlingen und Dießen im Dießener Tal war der Startpunkt und das Ziel der "Sternwanderung". Stadtjugendwart Thomas Danninger fand dort den idealen Ort für diesen beliebten Wettkampf vor. Bevor die Kinder und Jugendlichen auf den immerhin 5,2 Kilometer langen Rundkurs geschickt wurden, wurden sie mit Tatütata zu ihren jeweiligen Startplätzen gefahren. Dies war ein Angebot, das aber der Realität sehr nahekommt. "Wir laufen ja auch nicht zu unserem Einsatzort", so die logische Erklärung für diese Marscherleichterung.

Bürgermeister Ralph Zimmermann, der gerne alles persönlich ausprobiert, war bei der Begrüßung der Teilnehmer dabei, lief in einem Team mit und scheute sich auch nicht, sich den schweren Aufgaben zu stellen. Und zu guter Letzt durfte er zum Ende der Veranstaltung allen zum Sieg gratulieren. "Auch wenn manche Übung auf den ersten Blick nichts mit den Aufgaben der Freiwillige Feuerwehr zu tun hat, so erfordern sie doch Mut, Geschick und sportliche Ambitionen – und vor allem das Miteinander. Als einzelner Teilnehmer kann man hier nicht viel ausrichten. Es geht nur im Team", stellte Zimmermann fest. Er wünschte sich, dass die Mitglieder der Jugendfeuerwehrabteilungen so viel Spaß an der ganzen Sache haben, dass sie auch später in den aktiven Dienst eintreten und dadurch einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit ihrer Mitbürger leisten. Er selbst wurde als erster Bürgermeister, der die ganze Sternwanderung mitgemacht hatte, vom Führungsstab gelobt.

Mit bei der Siegerehrung war auch der stellvertretende Kreisbrandmeister und Stadtgesamtkommandant in Personalunion, Markus Megerle sowie Dießens Ortsvorsteher Theo Walz vor Ort. Allein dies unterstrich die Wertschätzung, die man von Seiten der Stadtverwaltung und der Feuerwehrprominenz der Jugendarbeit entgegenbringt.

Nach Grußworten von Zimmermann und Walz, die es toll fanden, dass die Nachwuchsarbeit so gut funktioniert und die den Betreuern für ihr entsprechendes Engagement dankten, wurden dann die mit Spannung erwarteten Ergebnisse verkündet.

Zudem durften sie folgende weitere Teams Pokale abholen: Dettingen, Horb, Dießener Tal, Talheim zwei, Talheim eins, Mühringen, Grünmettstetten-Rexingen, Altheim zwei, Betra, Bildechingen, Mühlen und Nordstetten vier. 93 junge Sieger hatten einen tollen Tag, bekamen einen Pokal und dazu noch von allerlei Prominenz die Hand geschüttelt.