Horb a. N. Der wortwörtliche Knaller zum Muttertag

Lipp zeigt auf die Wand in der oberen Etage. Eine metallbezogene Holztafel mit einem beeindruckenden Einschussloch: "Hier haben wir mit dem Vorläufer des G 36 einen Probeschuss gemacht. Die Kugel hat das drei Millimeter starke Stahlblech durchschlagen. Wenn man sich vorstellt, dass das Eisenkleid eines Ritters einen halben Millimeter hat, konnte man mit einem Schuss sozusagen drei Ritter hintereinander erledigen."

So brauchte es zur Verteidigung von Horb also nur Hakenbüchsen-Schützen auf den Ringmauertürmen. Lipp: "Alle 130 Meter stand ein Turm. Der Feind musste erst acht Meter die Mauer hoch. Mit wenigen Hakenbüchsen-Schützen konnte man die Stadtmauer also immer schön freihalten."

Deshalb war die Hakenbüchse auch rot angemalt. Lipp: "Wer damals Rot sah, der hat Fersengeld gegeben." Und dann ist Thumm dran. Doch er schießt nur mit Mehl. Lipp: "Früher haben wir immer Zeitungen reingestopft. Doch da haben sich die Nachbarn über die Fetzen auf ihren Dächern beschwert." Der Pulverdampf verzieht sich durch die Abzugslöcher ganz oben im Turm. Das Publikum applaudiert. Da capo!