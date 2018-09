Horb a. N. Der Region immer treu

Für viele Freunde ist eine Fasneteröffnung am ersten Samstag nach Martini ohne die Stimme und Gitarre von Peter Schäfer kaum vorstellbar. Zusammen mit Ralf Brakopp und Stefan Fox bildete er extra für diese Veranstaltung ein Trio Infernale, das mit gesungenem Blödsinn Jahr für Jahr die Zeit bis zur Proklamation des Grafenpaars mithalf zu überbrücken. Er war im Häs der "Hornauer Stoibrecher" aktiv, kümmerte sich um die Musik und die Sicherheit bei den Umzügen und half mit seiner positiven Ausstrahlung immer dort, wo man ihn brauchte. Er war ein Familienmensch, der aber auch seine Auszeit in der Musik fand. Seine musikalischen Ursprünge liegen in seinem Heimatort Göttelfingen. Dort war er bei der Guggamusik "Luschdige Bruat" lange Jahre sogar Vorsitzender. Er war ein Mann, der mit der Gegend hier verwurzelt war und es auch blieb. Von Göttelfingen zog er ins nur wenige Kilometer entfernte Ahldorf, um sich dort mit eigenem Haus und großem Garten zusammen mit Ehefrau Yvonne seine Insel zu bauen.

Er arbeitet im Hauptberuf bei der Steuerfahndung, verlor jedoch nie seinen Humor. Auch dann nicht, wenn sein heißgeliebter FC Bayern München unglücklicherweise mal ein Spiel verlor. Mit den Freunden der Partyband "Hoppla" verband ihn mehr als nur die Musik. Die Band nutzte in ihrer Todesanzeige eine Textpassage von Andreas Gabaliers berühmten Lied "Amoi seg ma uns wieder", um sich sehr persönlich von ihrem Freund zu verabschieden. Auch die Horber Narren gedachten in einer großen Traueranzeige ihrem ehemaligen Narrenrat.

Seine Ehefrau Yvonne, sein Sohn Luca, seine Eltern und viele Freunde nahmen gestern Nachmittag in einem Trauergottesdienst in der Kirche in Ahldorf Abschied von ihm. Er wurde nach der großen, öffentlichen Trauerfeier im engsten Familienkreis beigesetzt.