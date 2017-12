Horb a. N. Der Real-Messerstecher muss vor Gericht

Grundke: "Wir haben die Anklage erstellt und dem Gericht zugestellt – wegen Totschlag. Wir gehen von einer verminderten Schuldunfähigkeit des Täters aus –­ aufgrund seiner Krankheit." Der Pressesprecher des Landgerichts bestätigt den Eingang der Anklage: "Es sind viele Zeugen an dem Verfahren beteiligt. Deshalb befinden wir uns derzeit in den Terminabsprachen. Wir gehen aber davon aus, dass wir in den nächsten Tagen den Eröffnungsbeschluss –­ und damit mögliche Verhandlungstermine – bekannt geben können."

Was haben die Ermittler bisher über die Tat herausgefunden? Grundke: "Es ist zwischen 13 und 13.30 Uhr passiert. Es gab einen Streit zwischen dem Opfer und dem Täter. Der Täter hat alle aufgefordert, zu gehen. Das Opfer kam zurück. Dann ist der Streit eskaliert."

In diesem Streit hatte der Täter viermal mit einem Messer zugestochen. Dabei handelt es sich, so die Staatsanwaltschaft, um ein einseitig geschliffenes Messer.