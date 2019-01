Horb a. N. Der Ort, an dem Berufslaufbahnen beginnen

Im Bildungsbereich von der Hauptschulreife zur Mittleren Reife ist die sogenannte Berufsfachschule Pädagogische Erprobung (BFPE) angesiedelt. Dies ist eine Schulart für junge Menschen, die in einem Jahr den Hauptschulabschluss oder in zwei Jahren einen mittleren Bildungsabschluss erlangen wollen. Das Besondere dieser Schulart ist die individuelle Betreuung durch die Lernberaterinnen/Lernberater und eine intensive Elternarbeit.

Diese Schulart umfasst folgende Bildungsziele: Vermittlung einer beruflichen Grundbildung, Erlangung des mittleren Bildungsabschlusses (Fachschulreife), Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen und Selbstlerntechniken. Dies kann in drei Profilierungen geschehen: Hauswirtschaft und Ernährung, Gesundheit und Pflege oder Metalltechnik.

Es wird in drei verschiedenen Niveaustufen getrennt unterrichtet. Wer das Niveau A besucht hat, kann das BFPE nach einem Jahr mit einem dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsabschluss verlassen.

Wer das Niveau B besucht, legt nochmals einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand ab und kann in eine berufliche Ausbildung oder weiterführende Schule gehen.

Wer das Niveau C besucht hat, kann innerhalb der Schule in einem fließenden Übergang in das zweite Jahr der zweijährigen Berufsfachschule einsteigen und den mittleren Bildungsabschluss erlangen. Neben den allgemeinbildenden Fächern (unter anderem Mathematik, Deutsch, Englisch, Religion, Geschichte/Gemeinschaftskunde) liegt der Schwerpunkt im sogenannten Profilbereich (Hauswirtschaft, Pflege, Metall), in dem fachtheoretische und fachpraktische Kenntnisse erworben werden. Eine Vorbereitung für einschlägige Berufsausbildungen.

PTA-Ausbildung

Als besonders gefragt gilt die Ausbildung zum Pharmazeutisch-technischen Assistenten für Schülerinnen und Schüler mit Mittlerer Reife. Die Ausbildung findet innerhalb von zwei Jahren statt, an welche sich ein halbjähriges Praktikum in einer Apotheke anschließt. Diese Ausbildung ist schulkostenfrei und bietet für sehr gute Schülerinnen und Schüler parallel dazu den Erwerb der Fachhochschulreife.

Produktdesign

Der staatlich geprüfte Assistent für Produktdesign (zweijähriges Berufskolleg Produktdesign) findet Beschäftigungsmöglichkeiten in Designerbüros. Die Ausbildung hierzu kann aber auch als sehr fundierte Ausbildung in einem gestalterischen Ausbildungsberuf dienen. Wie in allen Berufskollegs, kann auch hier durch die Teilnahme am Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mit einer Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erworben werden.

Fachhochschulreife

Speziell Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss und einer abgeschlossenen staatlich anerkannten Berufsausbildung ist das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife vorgehalten. Ambitionierte Fachkräfte können sich hier den Hochschulzugang erarbeiten.

Berufskolleg

Eine für die Region sehr interessante Form stellt das dreijährige duale Berufskolleg dar, in welchem Auszubildende aus dem Berufsfeld Metalltechnik in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife erlangen können.

Fachschulen

Wer eine entsprechende Berufsausbildung und -praxis vorweisen kann, findet in den Fachschulen eine Fortbildungsmöglichkeit. Im Bereich Maschinentechnik kann der Stand eines staatlich geprüften Technikers erlangt werden. Dies erfolgt ab kommendem Schuljahr neben dem zweijährigen Bildungsgang in Vollzeit auch in einem dreijährigen Bildungsgang in Blockbeschulung. Somit kommt die Schule dem vielfach ausgesprochenen Wunsch der Industriepartner und Technikerschüler nach besseren Finanzierungsmöglichkeiten nach. Mit erfolgreichem Abschluss wird gleichzeitig die Fachhochschulreife zugesprochen. Gleiches gilt für den zukünftigen Techniker im Bereich Automatisierungstechnik/Mechatronik mit dem Unterschied, dass diese Ausbildung ausschließlich in Blöcken unterrichtet wird. Mit dem neuen Schuljahr wird dann auch praxisnaher Unterricht in der neuen Lernwerkstatt 4.0 stattfinden, welche sich der Umsetzung der Ideen der digital gesteuerten und unterstützen Fertigung annimmt.

Industriemeister

Die Fortbildung zum Industriemeister Metall dauert bei Vollzeitunterricht ein Jahr. Die Prüfung erfolgt durch die IHK. Durch die gleichzeitig erlangte Ausbildereignung eröffnen sich Möglichkeiten im beruflichen Ausbildungswesen.

Zusatzkurse

Über Zusatzkurse des Fördervereins wie REFA-Grundschein und Geprüfter Technischer Betriebswirt (IHK) wird ebenfalls informiert.

Weitere Informationen: Zur individuellen Klärung der Möglichkeit finanzieller Förderung (Schüler- oder Meister-BAföG) stehen am Donnerstagabend ebenfalls Fachkräfte des Landratsamtes Freudenstadt zur Verfügung. www.bs-horb.de