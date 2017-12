Horb a. N. Der Nordstetter Fasnetsumzug brachte das Paar zusammen

Franz Pfeiffer war nach der Lehre bis kurz vor der Hochzeit 1967 bei Siemens in Stuttgart als Monteur beschäftigt und sie sahen sich eine Zeit lang nur am Wochenende. Dann ging Franz Pfeiffer wieder zurück zu Leuco und am 29. Dezember 1967 wurde standesamtlich geheiratet. Die kirchliche Trauung folgte am 13. Januar 1968.

Von 1968 bis 2014 wohnte das Paar auf dem Hohenberg. Vor drei Jahren kehrten sie dann nach Nordstetten zurück. Das Paar hat zwei Kinder und zwei Enkel. Der Sohn wohnt mit seiner Familie und den zwei Enkeln auf dem Hohenberg. Die Tochter arbeitet als Krankenschwester in Reutlingen.

Die Enkelkinder, die oft bei ihnen sind, sind die ganze Freude des Paares. Früher fuhren die beiden jahrelang mit Vorliebe mit ihrem Wohnwagen nach Italien. Das machen sie heute nicht mehr. Aber sie sind äußerst aktiv und tun etwas für ihre Gesundheit, indem sie zur Wassergymnastik der Rheumaliga in Altheim gehen. Franz Pfeiffer hält sich außerdem beim Lauftreff auf der Schütte fit. Beide lieben Spiele wie Rommé Cup oder Rommé. So wird fast jeden Abend gespielt.

Franz Pfeiffer wurde inzwischen zum Ehrenmitglied der Kolpingsfamilie ernannt

Vollengagiert sind beide auch im Vereinsleben. Franz und Karin Maria Pfeiffer sind aktiv in der Kolpingsfamilie, bei der Franz Pfeiffer inzwischen zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Karin Maria Pfeiffer ist seit 30 Jahren Mitglied im Musikverein Nordstetten und singt schon seit ihrer Schulzeit im Kirchenchor. Gesungen habe sie schon immer gern verrät die Jubilarin. Eine unvergessliche Erinnerung und das erste Mal, dass sie geflogen sind, ist für das Paar eine Reise nach Miami, die sie 2001 beim Rätsel im Wochenendjournal des Schwarzwälder Boten gewonnen haben.