Horb a. N. Der nächste effektvolle Auftritt von Peter Rist

Horb. Was macht eigentlich Peter Rist? Der Politiker, Finanzexperte und Schlagersänger sorgte im vergangenen Jahr "phantomartig" in Horb für Schlagzeilen. Als neuer Direktor der Horber Spitalstiftung in spe trat er sein Amt am 1. Juli 2018 als Nachfolger von Peter Silberzahn doch nicht an. Zuvor hatte er seit März bei verschiedenen Projekten der Stiftung mitgearbeitet. Auch dieses Engagement beendete er. Für eine persönliche Stellungnahme stand er damals nicht zur Verfügung – und es wurde ruhig um ihn.