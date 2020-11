Horb a. N. Der mobile Blitzer wurde wohl gesprengt

Horb. Der rote Teuer-Blitz – da kann man schon mal ausflippen. Aber so? Der neue mobile Blitzer der Stadt Horb wurde offenbar gesprengt! Das bestätigt die Polizei. Am Sonntag lief die Nachricht über Facebook: "Anscheinend wurde heute Nacht der Blitzanhänger der Stadt Horb gesprengt!" Das bestätigt auch das Polizeirevier Horb: "Das haben wir auch mitbekommen!" Rathaussprecherin Inge Weber erklärt auf Anfrage: "Die semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage wurde tatsächlich beschädigt, als sie in der Nähe von Neckarhausen stand. Näheres untersucht die Polizei." Und damit ist das Gerät vorerst außer Dienst gesetzt. Rathaussprecherin Weber: "Der Schaden muss von einem Gutachter bewertet werden."