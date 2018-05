Horb a. N. Der Hohenbergtreff feiert sein 30-jähriges Bestehen

In den 80er-Jahren bildete sich ein Hohenbergausschuss. Daraus ging der Treff hervor, der ursprünglich in der Kontaktstelle in einem der drei Bungalow-Häuser, in dem inzwischen der Edith-Stein-Kindergarten untergebracht ist, eingerichtet wurde.

Marie-Luise Hermann, die bis vor acht Jahren die Leitung inne hatte, wurde von Angelika Häfner abgelöst. Sie war schon seinerzeit zusammen mit ihrer inzwischen verstorbenen Mutter und Tante dabei. Bei der Feier zum 30-jährigen Bestehen veranschaulichte sie die Geschichte des Treffs, der sich im Laude der Jahre zu einem Seniorentreffpunkt entwickelt hat.

Nach der 1985/86 stattgefundenen Diözesansynode "Über die Weitergabe des Glaubens" stand die Gemeindeentwicklung im Fokus der Gemeindearbeit. Tatsächlich entstand auf dem Hohenberg nicht zuletzt aufgrund der kirchlichen Initiative ein Gemeindezentrum, sogar die Auferstehung-Christi-Kirche. Früher wurde der Gottesdienst in der Aula der Realschule gefeiert. Marianne Priebe gilt als Konditorin, weil sie in den 30 Jahren bei den 14-tägigen Treffs immer eine leckere Torte zum Kaffee backt und auch für den Raumschmuck im Edith-Stein-Zimmer des Gemeindezentrums sorgt.