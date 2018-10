Horb a. N. Der große Wurf mit den "Kleinserien"

Bevor die Gäste sich ganz den Schokoträumen, dem Fünf-Gänge-Menü und anderen Gaumenfreuden hingeben durften, begrüßten noch schnell die Herren Schmidt ihre Gäste. Sie blickten dankbar auf 25 bewegte und ereignisreiche Jahre zurück. Eine Zeit, in der sie viele Steine aus dem Weg räumen und so manche Wirtschaftskrise meistern mussten. "Wir werden den Fuß weiter auf dem Gaspedal des Erfolgs lassen. Wir sind für die Zukunft gerüstet", so Florian Schmidt.

Heute macht das Unternehmen mit seinen 13 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als fünf Millionen Euro pro Jahr, so eine Information, die Bürgermeister Ralph Zimmermann in seinen Grußworten einflocht. Er und der erste Landesbeamte Reinhard Geiser überbrachten Grüße der Stadt Horb und des Landkreises Freudenstadt. Beide betonten, dass der Slogan "Hightech und Tannenduft" nicht nur für die Branchenriesen, die im Landkreis angesiedelt sind, gilt, sondern gerade auch auf die kleinen, familiengeführten Ideenschmieden zutrifft. Zimmermann, der sich besonders von der Flexibilität und den für ihn überraschend kurzen Reaktionszeiten des Unternehmens begeistert zeigte, hofft, dass die 25-jährige Erfolgsgeschichte in Punkto Firmenphilosophie und Unternehmensstruktur so weitergeht. "Unternehmen wie Ihres, die sich gegen den Mainstream stemmen und innovative Ideen weiterverfolgen, bringen Würze in den Markt." Die "Unterhaltungs-Würze" brachte auch Zauberkünstler Andreas Galsterer, der mit immer wieder erstaunlichen Tricks die Festgesellschaft unterhielt.