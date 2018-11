Horb a. N. Der FC ehrt seine Gründungsväter von 1958

"FCG mein Verein", hieß es zudem auf einem Aufkleber, welcher durch die Radgruppe "Glühende Speiche" oder die Bergtour-Gruppe bereits in jeder Stadt in Deutschland und auf jeder Berghütte irgendwo angeklebt wurde und bestimmt heute noch zu finden ist. Auch an die Volkswandergruppe, die im Zuge der körperlichen Ertüchtigung eine Zeit lang recht gut besucht war, wurde erinnert. "Das war der Vorgänger von Mission Mudder", so Vorstand Walz.

Bürgermeister Ralph Zimmermann stellte im Rahmen seines Grußwortes fest, dass es ein Freude ist zu sehen, wie viele Leute an diesem Abend den Weg ins Murgental gefunden haben. Er bedauerte, dass die Menschen heutzutage eher Konsumenten sind und nicht mehr so engagiert in den Vereinen aktiv sind. Doch das sei in Grünmettstetten nicht der Fall. "Hier herrscht ein toller Zusammenhalt – hier ist die Welt noch in Ordnung." Er hob, ebenso wie Ortsvorsteher Karl Kocheise, die integrative Wirkung des Sports hervor. Kocheise attestierte dem FC, dass dieser mit berechtigtem Stolz auf seine Geschichte zurückblicken darf. "Der FC war der Pionier, der das Sportgelände hier im Murgental der Natur abtrotzte. Und dies ist in Horb in dieser Form einmalig", so der Ortsvorsteher weiter, der betonte, dass die Stadtverwaltung in das Sportheim kaum Geld investieren musste und heute mit einem jährlichen Zuschuss von rund 4000 Euro auskommt. "In anderen Orten ist das viel mehr."

Nach einer ausführlichen Grußbotschaft von Präsident Schweizer und einer wesentlich kürzeren von Lothar Dietrich vom TSV Altheim ging man dann in eine wohlverdiente Pause.

Nach der Pause ging man gut gestärkt zum zweiten Teil dieser Jubiläumsveranstaltung über. Hochkarätige Ehrungen standen an. Alfred Schweizer durfte eine ganze Reihe der Mettstetter Vereinsmitglieder, die sich in ganz besonderer Weise um ihren FC verdient gemacht hatten, zu sich auf die Bühne bitten.

Ehrungen des Sportbundes

Den Anfang machte Roswitha "Rosi" Gaiser, die mit dem Ehrungspin der Württembergischen Sportjugend in Gold für ihr mehr als 20-jähriges Engagement geehrt wurde.

Ehrennadeln und die entsprechenden Urkunden des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) durften danach 13 FC-Mitglieder entgegennehmen. Die Ehrennadel in Gold erhielten der langjährige Vorstand Bernd Kaupp und Manfred Saier, der als Jugendleiter und Jugendtrainer lange beim FC aktiv war, sowie Ernst Steiner, dem für seine Verdienst rund um den weißen Sport mit dieser seltenen Auszeichnung gedankt wurde.

Die WLSB-Ehrennadel in Silber ging jeweils an Karl-Michael Dettling (Fußball und Ausschussmitglied), an Mathias Saier (Fußball und Tennis), an Christoph Walz (Fußball und Ausschussmitglied / heute Vorstand) und an Georg Wehle (Tennis).

Die Auszeichnung in Bronze erhielten: Ulrike Bok (Gymnastik) Martin Klink, (Platzwart und heute Schriftführer) Gunter Sinz (Tennis), Sylvia Kaufmann (Ausschuss), Tobias Steimle (Sportheimverwaltung) sowie an Patrick Steiner (Fußball und Tennis / heute Vorstand).

Zu jedem der Geehrten wusste Schweizer eine heitere Anekdote, was sehr zur Erheiterung der Besucher beitrug.

Vereinsinterne Ehrungen

Seit Samstagabend hat der FC Grünmettstetten zwei neue Ehrenmitglieder. Für ihre langjähre Mitgliedschaft und ihre besonderen Verdienste um den Verein wurden Hans Saier und Karl Kocheise zu Ehrenmitgliedern des FCG ernannt. Hans Saier ist seit 55 Jahren Mitglied im Verein und Karl Kocheise durfte auf eine "ganze Latte" an Posten, die er in den 50 Jahren, die er dem Verein offiziell angehört, innehatte zurückblicken. Aktiver Fußballer, erster und zweiter Vorstand und bis 1999 Sportheim-Verantwortlicher waren die wichtigsten Stationen in seiner Vereinslaufbahn.

Besonders schön war zudem, dass die beiden Vorstände noch immerhin neun Gründungsmitglieder an diesem Abend mit einem Geschenk für ihre Weitsicht und ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein ehren durften. Es waren dies: Anton Schetter, Karl Kufner, August Jung, Karl Kreidler, Florian Kreidler, Herbert Dettling, Berthold Kreidler, Helmut Schäfer und Ewald Dettling.

Im Ehrungsblock fiel positiv auf, dass alle Geehrten – ob WLSB oder FC-Intern – an diesem Abend anwesend waren. Der FC feiert und ehrt eben gemeinsam.