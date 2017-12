Horb a. N. Der eigene Sound klingt immer durch

Es gelingt ihm immer wieder, auf scheinbar sehr lockere Weise jede Stimme und Stimmung der Instrumente auf den Punkt abzurufen, um so "seinen" Sound zu kreieren. Auf der einen Seite kein großes Kunststück, hat er doch ganz erfahrene Profis im Orchester. Doch die Big Band ist ein Orchester, in dem Schüler und Lehrer, alte Hasen und junge Hüpfer, zusammenspielen. Da ist ein gestandener Band-Leader wie Martin Stöckel echt gefordert, alle unter einen Hut, in diesem Fall unters Arrangement, zu bringen.

Dass dies, auch mit wenigen Proben gelingt, das bewiesen die 22 Instrumentalisten auch bei ihrem Klosterkonzert 2017, das von Christian Ott von der Musikschule "Lautpegel" am Mischpult ausgesteuert wurde. Ohne einen der Musiker besonders hervorheben zu wollen, so fiel doch der zwölfjährige Saxofonist Marcel Lemmer in der großen Schar der erwachsenen Musiker auf. Bei seinem Solo im Stück "Antigua" blies er sich scheinbar die Seele aus dem Leib. "Antigua" war sowieso das Stück, das am Ende die meisten "Ach-wie-schön-Seufzer" kassierte.

Gesang von David Daltoe gibt den Stücken zusätzlich eine besondere Note

Kein Wunder, glänzten neben Ausnahmetalent Marcel die beiden Herren an den Hörnern ebenso wie Maestro Stöckel an der Posaune mit Solos, die die Schönheit im Klang der drei Blasinstrumente in all ihren Facetten vorstellten.

Auch David Daltoe, der gerade sein Referendariat an der Roßbergschule macht, prägte das Konzert nicht nur am Saxofon, sondern auch mit seiner Stimme. Endlich einmal ein Sänger, der singen kann. Es gab in der Big-Band Ära auch schon andere Zeiten. Daltoe in die Schublade "Frank Sinatra und Co." stecken zu wollen, wäre jedoch so einfach wie falsch. Er hat eine "eigene Stimme" mit der er sehr breit gefächert variieren kann. Auch nutzt er das Spiel mit den Lautstärken sehr geschickt, um den jeweiligen Songs Leben einzuhauchen. Allein bei fünf Liedern, darunter auch der Ray-Charles-Titel: "Georgia on My Mind" stellte er sein gesangliches Können unter Beweis.

Mit einem sehr klug ausgesuchten Programm, das vom typischen, voluminösen Big-Band-Sound über den Swing, den Rock und die lateinamerikanische Schiene bis hin zum Blues und Bebop reichte, begeisterte Martin Stöckel und seine Big-Band ihre vielen Zuhörer, und bereits zur Pause war aus berufenem Mund zu hören: "Das ist die beste Big-Band seit vielen Jahren."