Horb a. N. Der Digital Hub hat einen Hackathon-Tisch

Das neue Digital Hub. Einer der drei Stützpunkte in der Region Nordschwarzwald neben Nagold und Pforzheim, in der die Digitalisierung der Wirtschaft vorangetrieben werden soll. Allein der Umbau des Dachgeschoss in der Kaserne soll 900 000 Euro kosten, so der Beschluss des Gemeinderates im Sommer.