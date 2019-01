Horb a. N. Der Berufswahl-Kompass Metall zeigt die Windrichtung zum Erfolg

Ein besonderer Dank galt vor allem den beteiligten Betrieben, Arburg aus Loßburg, den Fischerwerken aus Tumlingen und der Maschinenfabrik Lauffer aus Horb, welche nicht nur viel Zeit und Ideen in das Projekt investiert hatten, sondern sich auch neben den Mitteln von Südwestmetall und der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim an der Finanzierung des Berufswahlkompass Metall beteiligten.

Die Schüler stellten anhand von mitgebrachten Werkstücken, Plakaten und Präsentationen ihre Praxisnachmittage in den Firmen vor. So fertigten sie beispielsweise Stiftehalter, Dübel oder Nussknackerpressen an, welche sie anschließend mit nach Hause nehmen durften. Im Rahmen des Projektes lernten die Teilnehmer nicht nur die Firmen kennen, sondern sammelten auch Erfahrungen im berufspraktischen Alltag. Als Höhepunkt des Abends erhielten die Jugendlichen ihre Zertifikate überreicht.