Horb a. N. Der Abi-Schwitzkasten im Martin-Gerbert-Gymnasium

Stadtarchitekt will Verhältnisse überprüfen

Ein Schüler zu unserer Zeitung: "Mir ist die Suppe runtergelaufen. Erst diese komplizierte Aufgabe, und dann noch der Hitzestau. Es war fast wie in der Sauna."

Stadtarchitekt Thomas Hellener sagte zu, die Verhältnisse in der Bibliothek im MGG zu überprüfen. MGG-Rektor Georg Neumann: "Wir schreiben in der Bibliothek seit Jahrzehnten unser Abitur. Alte Abiturienten haben uns gesagt: Das riecht noch nach unserem Abi-Schweiß. Bisher habe ich weder von Lehrern noch von Schülern irgendwelche Beschwerden über die Bibliothek gehört. Aber wir werden das jetzt prüfen."

Und in dieser Abi-Prüfungsphase dürften in der Bibliothek noch so manche MGG-Schüler ins Schwitzen kommen. Neumann: "Am Dienstag, 2. Mai, wird ein Teil der Oberstufe hier Mathe schreiben."