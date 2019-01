Horb a. N. Den Segen in die Häuser gebracht

Im feierlichen Gottesdienst mit Pater Jennis wurden in Ahldorf 24 Sternsinger mit ihren Begleiterinnen gesegnet und ausgesandt, um Gottes Segen für das neue Jahr zu den Menschen in der Gemeinde zu bringen und um Geldspenden für bedürftige Kinder in Peru und weltweit zu bitten. Der besondere Blick lag in diesem Jahr auf Kindern, die mit körperlichen Behinderungen leben müssen. Der Einsatz der Sternsinger wurde mit vielen Süßigkeiten und insgesamt 2047 Euro Spenden belohnt.

Die Aktion in Ahldorf wird von einem eingespielten ehrenamtlichen Team getragen. Vorbereitet und eingekleidet wurden die Sternsinger von Lucia Ruggaber und Christiane Rehberg, die zusammen mit Patricia Gonser und den Oberministrantinnen Linda Kaupp, Nina Schmid und Jasmina Zink auch die Begleitung der sechs Gruppen übernahmen. Für das Mittagessen im Gemeindehaus sorgten vor allem Sabine Hertkorn und Irmgard Schmid.