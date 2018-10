Horb a. N. Dem Liedgesang zum Wohle dienen

Den zweiten Block bestritt der Liederkranz Dettensee. Nach der Begrüßung der Gäste durch die stellvertretende Vorsitzende Sabine Raible besetzte der gemischte Chor die Adler-Empore. Zum Vortrag kamen vier Lieder des österreichischen Komponisten Lorenz Maierhofer. Dabei werden die Themen Heimat, Heimweh und die Heimatlieder sehr melancholisch beschrieben. Im späteren zweiten Block des Dettenseer Liederkranzes kamen Chöre von Johann Rutter gekonnt zum Vortrag. Das dritte Lied "What a Wonderful World" wurde in deutschen Texten gesungen. Beschwingt erklang das vierte Lied "Castschok" von Boris Rubaschkin. Die Dettenseer Chormitglieder sangen so fröhlich und hinreißend, dass sie nicht ohne Zugabe aufhören konnten.

Gelungener Auftritt

Einen sehr gelungenen Auftritt hatte der Sängerchor aus Empfingen-Mühlheim. Vorsitzender Claus Haubold gratulierte in seiner Begrüßungsansprache dem MGV Betra nachträglich zum 125. Jubiläum. Die Empfinger Sänger haben mit 150 Jahren sogar 25 Jahre mehr "auf dem Buckel". Und sie erinnerten daran auch in ihren nachfolgenden Chorbeiträgen. Im ersten Block ging es unter anderem um den Wein und um ein Schiff auf hoher See. Im späteren zweiten Block standen die Lieder "Nimm die Stunden", "Singen ist Leben" und "Die Welt ist schön" im Mittelpunkt. Die Sänger und ihr junger brasilianischer Dirigent Grom Stehl sangen sehr melodisch und beeindruckten auf hohem gesanglichem Niveau. Und sie verabschiedeten sich unter großem Beifall der Gäste mit den beiden Zugaben. "Über den Wolken" und "Marina".

Der Schlussakkord wurde mit dem vierten Block vom MGV Betra bestritten. Dabei ging es musikalisch um eine "Reise durch Europa". Unter anderem erklangen einfühlsam und harmonisch die Chöre "La Montanara", "Ein Pferd", "Tbiliso" und "Moskau". Nach dieser sehr melancholischen Einlage verabschiedete sich der MGV Betra mit den drei Zugaben: "Wir lieben unser Heimatland", dem "Bajazzolied" und "Warum bist du gekommen, wenn du schon wieder gehst?"