Horb a. N. Das Ziegenfest feiert sein Comeback

Horb-Rexingen. Dies war ein Thema in der Hauptversammlung am Samstag im Rexinger Sportheim, die zum ersten Mal vom neuen Vorsitzenden Lorenz Kreidler geleitet wurde. Schriftführerin Birgit Sayer gab den Mitgliedern einen kurzen Überblick über das vergangene Jahr. Neben zwei Vorstandssitzungen standen die Dorfkulturwochen auf der Agenda des Vereins. Hierbei fand unter anderem ein Treffen mit dem Jugendclub im Gasthaus Rose statt. Am 17. Juni veranstaltete der FLW eine Schlagerparty am Schafhaus in Rexingen und übernahm die Bewirtung beim "Gottesdienst im Grünen" im Juli. Ein besonderes Highlight sei sicherlich das Herbstfest mit Live-Musik sowie die Eröffnung der "Rexinger Themenwege" am darauf folgenden Tag gewesen. Der Rexinger "Stall-Advent" komplettierte die Aktivitäten des FLW. "Relativ ruhig und ausgeglichen, wie die vergangenen Jahre", fasste Kassiererin Isabella Kläger ihren Finanzbericht zusammen. Daher konnten auch wieder Zuschüsse an die Weidegemeinschaft getätigt werden. Die Mitgliederzahlen seien jedoch mit 71 Personen leicht rückläufig.

Lorenz Kreidler ging in seinem Ausblick ausführlich auf den anstehenden Ausflug des Vereins ein, dem die Mitglieder entgegenfiebern. In diesem Jahr steht das 15-jährige Bestehen des Landschaftpflegeprojekts im Fokus. Dies soll mit einer Schlagerparty am 30. Juni und dem Comeback des Rexinger Ziegenfests am 1. Juli würdig gefeiert werden. Am 8. Juli zeigt sich der FLW wieder für die Bewirtung beim "Gottesdienst im Grünen" verantwortlich. Ferner sind mit der Schlachtplatte und dem Mostbesen vom 13. bis 14. Oktober zwei weitere Veranstaltungen geplant. Der Rexinger Stall-Advent soll am 22. Dezember stattfinden.

Kassiererin macht weiter